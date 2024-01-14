  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den fonlanan Ruşen Çakır'dan skandal PKK çıkışı!

Dertleri şehitler değil seçim ittifakı! Erdoğan ile görüşen Akşener'i sattılar bile

BM temsilcisi Cuellar, 27 Ocak’tan sonra Kıbrıs’ı ziyaret edecek! AB'nin çifte oyunu

“On yıldır geçici yönetim adı altında bu siteyi bir grup yönetiyor” Site sakinleri geçici yönetimden kurtulmak istiyor… Site aidatlarına yüksek zamlar isyan ettirdi

Altın, dolar değil! Mücevher sektöründen haberi geldi: ihracat rekoru kırdı

Türk deniz donanmasından dev adım: O tarihte envanter töreni insansız deniz aracı SİDA'lar geliyor!

Hamas bozguna uğrattı! İsrailli general dünyaya duyurdu: Başaramayacağız!

Bakışlarıyla yürekleri dağlamıştı! Şehit babası hayatını kaybetti

Kandil böyle istedi! Teröristin sigarasını yakan Ahmet Türk bıraktı

Türkiye’den bomba İsrail kararı! Tüm dünyaya böyle ilan edildi
Spor İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi
Spor

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi

Yeniakit Publisher
2024-01-14 22:42:00 -
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla yendi.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 81. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürürken Gaziantep FK, 21 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.

Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 1
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Stat: Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 77 Jevtovic), M'Bakata, Markovic (Dk. 70 Riascos), Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Ogün Özçiçek, Dragus

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz (Dk. 38 Bonucci), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 64 Batshuayi), Fred, Tadic (Dk. 79 King), Szymanski, Cengiz Ünder (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Dzeko

Gol: Dk. 81 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 35 Arda Kızıldağ, Dk. 45+4 Markovic, Dk. 90+5 Riascos (Gaziantep FK), Dk. 65 Batshuayi, Dk. 90+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Fenerbahçe'ye gelen gelen! Bu değirmenin suyunu bakın kim karşılayacak? Flaş karar!
Fenerbahçe'ye gelen gelen! Bu değirmenin suyunu bakın kim karşılayacak? Flaş karar!

Spor

Fenerbahçe'ye gelen gelen! Bu değirmenin suyunu bakın kim karşılayacak? Flaş karar!

Bomba detaylar: Tadic, Cengiz Ünder var sana gerek yok! Artık dayanamadı, Fenerbahçe'den ayrılıyor
Bomba detaylar: Tadic, Cengiz Ünder var sana gerek yok! Artık dayanamadı, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Spor

Bomba detaylar: Tadic, Cengiz Ünder var sana gerek yok! Artık dayanamadı, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe tüm Millileri toplayacak anlaşılan! Çok ama çok şaşıracaksınız... Büyük hamle...
Fenerbahçe tüm Millileri toplayacak anlaşılan! Çok ama çok şaşıracaksınız... Büyük hamle...

Spor

Fenerbahçe tüm Millileri toplayacak anlaşılan! Çok ama çok şaşıracaksınız... Büyük hamle...

Fenerbahçe'den Rade Krunic açıklaması
Fenerbahçe'den Rade Krunic açıklaması

Spor

Fenerbahçe'den Rade Krunic açıklaması

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü operasyonu başladı!
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü operasyonu başladı!

Spor

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü operasyonu başladı!

Fenerbahçe, Gaziantep'te zorlandı ama kazanmasını bildi! Penaltı kaçtı: Gol geçersiz sayıldı! Kritik üç puan
Fenerbahçe, Gaziantep'te zorlandı ama kazanmasını bildi! Penaltı kaçtı: Gol geçersiz sayıldı! Kritik üç puan

Spor

Fenerbahçe, Gaziantep'te zorlandı ama kazanmasını bildi! Penaltı kaçtı: Gol geçersiz sayıldı! Kritik üç puan

Ali Koç Fenerbahçe’ye bunu da yaptı! Krunic'in sözleşmesinden şaşkına çeviren madde
Ali Koç Fenerbahçe’ye bunu da yaptı! Krunic'in sözleşmesinden şaşkına çeviren madde

Spor

Ali Koç Fenerbahçe’ye bunu da yaptı! Krunic'in sözleşmesinden şaşkına çeviren madde

Fenerbahçe’den beklenen açıklama geldi! Transferde durdurulamıyor! Ne Krunic, ne Bonucci…
Fenerbahçe’den beklenen açıklama geldi! Transferde durdurulamıyor! Ne Krunic, ne Bonucci…

Spor

Fenerbahçe’den beklenen açıklama geldi! Transferde durdurulamıyor! Ne Krunic, ne Bonucci…

Fenerbahçe’den aldılar! Fatih Terim’den sürpriz transfer
Fenerbahçe’den aldılar! Fatih Terim’den sürpriz transfer

Spor

Fenerbahçe’den aldılar! Fatih Terim’den sürpriz transfer

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23