İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla yendi.
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 81. dakikada İrfan Can Kahveci attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürürken Gaziantep FK, 21 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.
Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 1
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Stat: Kalyon
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek
Gaziantep FK: Nita, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 77 Jevtovic), M'Bakata, Markovic (Dk. 70 Riascos), Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Ogün Özçiçek, Dragus
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz (Dk. 38 Bonucci), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 64 Batshuayi), Fred, Tadic (Dk. 79 King), Szymanski, Cengiz Ünder (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Dzeko
Gol: Dk. 81 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 35 Arda Kızıldağ, Dk. 45+4 Markovic, Dk. 90+5 Riascos (Gaziantep FK), Dk. 65 Batshuayi, Dk. 90+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
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