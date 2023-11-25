İrfan Can Fenerbahçe'den gidiyor mu? Açıklama yapıldı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, İrfan Can Kahveci ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

CSKA'nın Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci'ye transfer teklifi yaptığı şeklindeki haberler Rus basınının da gündemindeydi.



"SOMUT BİR TEKLİF GELİRSE BAKARIZ"



Ruslar bu konudaki gelişmeleri Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye sordu. Baki, Rus basınına yaptığı açıklamada, "İrfan Can Kahveci ile ilgili şu ana kadar CSKA'dan herhangi bir teklif almadık. Transfer mümkün mü? Somut bir teklif gelene kadar değerlendirme yapamayacağız" ifadelerini kullandı.



Haberde, 28 yaşındaki kanat oyuncusuna CSKA'nın 10 milyon euro önerdiğine dair iddialara da yer verildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Sözleşmesi 2025 yazında sona eren Kahveci bu sezon Türkiye Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 21 maça çıktı, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

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