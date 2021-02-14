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Aktüel İrem Derici’ye korona cezası kesildi m? İrem Derici’ye ne kadar ceza kesildi?
Aktüel

İrem Derici’ye korona cezası kesildi m? İrem Derici’ye ne kadar ceza kesildi?

Magazin dünyasında iğrençlikler bitmek bilmiyor. Şöhret uğruna reziliklere doymayan sözde sanatçılar bir hayli fazla. Parayı bulduktan sonra vatandaşlara tepeden bakan, televizyonlarda boy boy yer aldığı için kendini ayrıcalıklı zanneden tipler sanat camiasında bir hayli fazla. Sözde şarkıcı İrem Derici, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak Caddebostan Sahili'nde altı arkadaşıyla piknik yaptı. İrem Derici’nin umursamaz tavırları karşılıksız kalmadı. Peki İrem Derici’ye ne kadar ceza kesildi?

Yeniakit Publisher
2021-02-14 10:14:00 - 2021-02-14 10:15:27
İrem Derici’ye korona cezası kesildi m? İrem Derici’ye ne kadar ceza kesildi?

İrem Derici, önceki gün Caddebostan Sahili'nde altı arkadaşıyla piknik yaptı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları tepki çekti "Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" diyen İrem Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor" dedi. İrem Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız en yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.

İrem Derici’ye ne kadar ceza kesildi?

İrem Derici, kendisini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı ekibine "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" diyerek tepki göstermişti. Kadıköy Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla ünlü şarkıcıya para cezası verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında şarkıcı İrem Derici ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirlerinden olan sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek sahilde piknik yaptıklarına ilişkin haberler yer almıştır. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan araştırmalarda paylaşıma konu olan ve içeriği itibariyle Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 10.02.2021 günü saat 18:30 sıralarında Caddebostan Sahili'nde çekildiği tespit edilmiştir. Yapılan tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan İrem Derici'ye toplamda 4.369TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diğer şahısların kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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