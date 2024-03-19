İranlılar Türkiye'ye bunu yaptırdı! 350 bin nüfuslu ilçe için sürpriz karar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1 Eylül 2023’ten 31 Aralık 2023 tarihine kadarki 4 aylık sürede toplam 57 komple yeni otel yatırımı teşvike bağladı. Nüfusuna oranla en fazla otel teşviki alan yer ise Van’ın İpekyolu ilçesi oldu. Listeye göre, 350 bin dolayında nüfusu bulunan ilçeye yapılacak 6 otel yatırımına yatırım teşvik belgesi verildi.

10 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; Yavuz Yılmaz, Soner İletişim ve Pazarlama, Coşkunlar VYM İnşaat, Kaya Kent Yapı, Mikail Karaca ve Reliance One Otel Turizm’in Van-İpekyolu’na yapacağı komple yeni otel yatırımları teşvik kapsamına alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yatırım teşvik belgelerinde detaylar gizlediği için; yeni yapılacak otellerin kategorileri, yatak kapasiteleri, yatırım tutarları ve istihdam sağlayacağı kişi sayısı gibi bilgiler bulunmuyor.

Turizm Güncel