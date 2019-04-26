İranlı Yönetmen Abbas Rafei Vanlı sinemaseverlerle bir araya geldi

İranlı Yönetmen, Yapımcı ve Yazar Abbas Rafei, Vanlı sinemaseverlerle bir araya geldi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) daveti üzerine Van’a gelen dünyaca ünlü İranlı Yapımcı, Yönetmen ve Yazar Abbas Rafei, sinemaseverlerle bir araya geldi. Elite World Van Hotelde düzenlenen söyleşide İranlı Yönetmen Abbas Rafei, sinema hakkında bilgilerini aktardı. Aralarında akademisyenlerin, tiyatro severlerin, gazetecilerin olduğu söyleşi de usta Yönetmen Rafei, İran sineması hakkında da bilgiler aktardı. Program sonunda bir açıklamada bulunan Rafei, “Amacımız bölgedeki sinema faaliyetlerini nasıl beraber yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz üzerine konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmaktır” dedi.

İran ile Van’ın bir aile gibi olduğunu ifade eden Rafei, “Sınırlara yakın bölgelerde zaten ilişkileriniz var. Biz bir aile gibiyiz. Bu kadim ilişkileri daha da fazla geliştirmek için bir araya gelmişiz. İkinci defa Van’a geliyorum. Umarım valilik ve DAKA destekleriyle ortak bir film çekebiliriz. DAKA bir öncü olarak bu faaliyetleri başlatabilir. Özellikle ilk başta belgesel ya dakısa film daha ilerde de öykü filmleri olabilir” ifadelerini kullandı.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise geçtiğimiz yıl ajans bünyesinde bir İran masası oluşturduklarını anımsatarak, “Türkiye’nin İran ile olan sınırının 300 kilometresi ilimiz sınırları içerisindedir. Bu kapsamda İran masası faaliyetleri olarak birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Özellikle son birkaç ay içerisinde Türkiye’yi İran’a tanıtan, İran’ı Türkiye’ye tanıtan ve Van’ı İran’a tanıtan üç önemli web sitesi kurduk. Bölge bölge İran raporu hazırladık ve şimdi Farsça olarak şehir şehir Türkiye raporu hazırlayıp İranlı misafirlerimizin istifadesine sunmayı planlıyoruz” dedi.

Kalkınma ajansı olarak genelde ekonomik faaliyetlerle anıldıklarını da sözlerine ekleyen Güray, “Bu tarz sosyal faaliyetlerde biraz geride olduğumuzun farkındayız. Bu kapsamda dünyaca ünlü İranlı Yönetmen Abbas Rafei’yi ilimize davet ettik. Sağ olsun kendileri de davetimize kabul ettiler. Ben bu anlamda bizlere zaman ayırdığı için kendilerine teşekkür ediyor, söyleşimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Program soru cevap ile sona erdi.