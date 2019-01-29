İranlı vekillerden Petrol Bakanı'na suçlama

ANKARA (AA) - İran meclisinden bir grup milletvekili, Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin ABD yaptırımları karşısında izlediği politikaların başarısız olduğu gerekçesiyle bakanlıkta acilen düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

İran meclisinden 72 milletvekili, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Ali Laricani ve Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani'ye gönderdikleri mektupta, Petrol Bakanı Zengene'yi ülkenin enerji ihracatına yönelik ABD'nin yaptırımlarına karşı etkisiz kalmakla suçladı.

Zengene'yi yaptırımlara karşı pratik önlemler alamadığı gerekçesiyle eleştiren milletvekilleri, bakanlığın izlediği politikalar nedeniyle petrol ve doğalgaz projeleriyle ilgili ele geçen fırsatların kaçırıldığını savundu.

Petrol Bakanlığının, komşu ülkeler başta olmak üzere Çin, Rusya ve Hindistan'la ilgili projelere gerekli önemi göstermediğini öne süren milletvekillerinin mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Petrol Bakanı, sadece yaptırımlara karşı pratik adımlar atmamakla kalmamış aynı zamanda yaptırımları etkisiz kılmaya dönük fırsatların neredeyse hepsini bilerek ya da bilmeyerek engellemiştir."

Milletvekilleri, ülke çıkarlarının korunması ve ABD yaptırımlarıyla mücadele için Petrol Bakanlığı'nda acil düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.



