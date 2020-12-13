  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İranlı vekil Ahmedi Biğeş'ten skandal Türkiye sözleri
Dünya

İranlı vekil Ahmedi Biğeş'ten skandal Türkiye sözleri

İran Meclisinin Genel kurulunda milletvekili Mahmud Ahmedi Biğeş, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tepki çeken açıklamalara imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:32:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiire ilişkin İran'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İran Meclisinin Genel kurulunda milletvekili Mahmud Ahmedi Biğeş, Başkan Erdoğan ve Türkiye karşıtı hakaret dolu bir konuşmaya imza attı.

Biğeş, yaptığı açıklamada," Karabağ savaşında Ermenistan'ı desteklemeliydik. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye karşıtı ambargolarını iyi karşılıyoruz. Türkiye, İran'ı parçalama peşine düşmüş" dedi.

İran basınından skandal Türkiye haberi! Böyle düşmanlık görülmedi
İran basınından skandal Türkiye haberi! Böyle düşmanlık görülmedi

Dünya

İran basınından skandal Türkiye haberi! Böyle düşmanlık görülmedi

İran'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
İran'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

Dünya

İran'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres
İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres

Dünya

İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

CELLADINA AŞIK OLAN ŞAŞKIN İRAN

AMERİKA SİZE AMBARGO UYGULARKEN TÜRKİYEYE YALVARIYORDUNUZ.TÜRKİYEYİ ARABULUCU OLARAK TANIMIŞTINIZ.SİZ NASIL MÜSLÜMANSINIZ.İSLAMIN YÜZ KARASI MEZHEPÇİ İRAN,ALLAH SİZİ ERMENİSTAN GİBİ ZELİL VE PERİŞAN EYLESİN.
  • Yanıtla

enes

Lafta hedefiniz İsrail, eylemde Müslümanların düşmanısınız.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti
Medya

İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, tedavi sürecine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu
Çaresiz Paşinyan’dan Rusya’yı harekete geçirecek açıklama
Gündem

Çaresiz Paşinyan’dan Rusya’yı harekete geçirecek açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısında aldığı ağır yenilginin suçlusunun Rusya olduğunu söyledi.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay