İranlı vekil Ahmedi Biğeş'ten skandal Türkiye sözleri
İran Meclisinin Genel kurulunda milletvekili Mahmud Ahmedi Biğeş, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tepki çeken açıklamalara imza attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiire ilişkin İran'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor.
İran Meclisinin Genel kurulunda milletvekili Mahmud Ahmedi Biğeş, Başkan Erdoğan ve Türkiye karşıtı hakaret dolu bir konuşmaya imza attı.
Biğeş, yaptığı açıklamada," Karabağ savaşında Ermenistan'ı desteklemeliydik. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye karşıtı ambargolarını iyi karşılıyoruz. Türkiye, İran'ı parçalama peşine düşmüş" dedi.