İranlı üst düzey yetkili açıkladı! ABD ile başaramadık

İranlı üst düzey bir yetkili ABD ile İran’ın petrol sektörüne yönelik yaptırımlarını kaldırmak konusunda bir anlaşmaya varamadıklarını bildirdi.

İranlı yetkili Mahmud Vaezi, ABD ile ekonomiye yönelik görüşmelerde ilerleme sağladıklarını ancak yaptırımların kaldırılması için bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Vaezi 2015’te yapılan nükleer anlaşmayı onarmak için yapılan görüşmelerde İran’ın petrol sektörüne yönelik ambargonun kaldırılması için uzlaşma sağlanamadığını bildirdi.

Müzakerelerin bir sonraki turu bu hafta sonunda Viyana’da yapılacak.

Kaynak: Bloomberg HT