İranlı turistler Van'a geliyor: Hedef 1 milyon

Van'da turizm hareketlenmeye başladı.

Kentte 'Shopping Fest' (Alışveriş günleri) festivali için hazırlıklar tamamlandı.

Festivalde aynı zamanda, bölgenin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İranlılar akın etmeye başladı

Yerel piyasanın canlandırılması için yapılacak olan festival, 15 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açtı.

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Bunun üzerine İranlı turistler harekete geçti ve bölgeye akın etmeye başladı.

Festival için hedef 80 bin turist

Öte yandan 14 günlük Nevruz Bayramı tatilini fırsat bilen İranlıların gelişiyle 20 gün sürecek festivalde turizm, yeme- içme, ulaşım, konaklama gibi birçok sektörün harekete geçirilmesi amaçlanıyor.

Festivale bu yıl, Shopping Fest için 70-80 bin turistin gelmesi hedefleniyor.

Alışveriş günleri kapsamında konserler, gösteriler ve resim sergileri gibi birçok etkinlik de planlanıyor.

"Türkiye'nin gündeminde yerini tutan önemli bir festival"

Bu yıl alışveriş festivalinin 7'ncisini düzenlediklerini söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, şu ifadeleri kullandı:

"Kentimizin günübirlik ticaretini canlı tutmak, rutin ticarette fark yaratmak, özellikle komşu ülkelerde hedef pazar çeşitliliğimizi artırmaya yönelik 2015 yılında başlattığımız 'Shopping Fest' Van Alışveriş festivali, gururla söyleyebilirim ki, Türkiye'nin gündeminde yerini tutan önemli bir festival. Tabii bu çerçevede özellikle İran pazarına erişim konusunda ciddi bir farkındalık yaptık. İlkini 2015 yılında Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirmiştik. Aradan geçen 3 yıl sürdürülebilir bir festivale dönüştü ve birçok etkinliği, odamız öncülüğünde gerçekleştirdik.

2018 yılında Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve Van'ın diğer paydaşlarımızla birlikte daha kapsamlı, daha kurumsal ve kentin de katılımıyla süreç devam etti. 2020-2021'te pandemi nedeniyle gerçekleştirememiştik. Ayrıca 2023'te de hepimizi yürekten yaralayan 6 Şubat depremleri nedeniyle bu festivalimizin etkinliklerini iptal etmiştik. 2023 yılının Ocak ve Şubat aylarında Kapıköy Gümrük Kapısında 90 bin kişi giriş yaparken, 2024'ün aynı aylarında ise 149 bin 544 kişi giriş yapmış. Bu da bu festivalin artık İran turizm pazarında fark yaratan bir pazar olduğunu gösteriyor."

"Hedefimiz bu yılın sonuna kadar 1 milyon İranlı turist"

'Shopping Fest’in en son 2022 yılında yapıldığını belirten Takva, "2022 yılının 15 Mart -5 Nisan tarihleri arasında yani 20 günlük süreçte 39 bin 476 İranlı turist ilimize giriş yapmıştı. Bu yılın aynı dönemlerinde 70-80 bin turistin giriş yapacağını tahmin ediyorum. 2022 yılında bin 172 firma katılım göstermişti. 2023 yılında Kapıköy'den giriş yapan İranlı turist sayısı 590 binin üzerinde. Bu yılki hedefimiz ise bu yılın sonuna kadar 1 milyon İranlının ilimizi ziyaret etmesi. Sanırım bu yıl hedefimize ulaşmış oluruz. Gelen İranlılar Nevruz Bayramı’na önem veriyorlar. Özellikle 20 günlük Nevruz tatillerini burada geçiyorlar." dedi.

14 günü Van'da geçirecekler

Van'a gelen İranlı turistler ise 14 günlük Nevruz tatillerinde kentte festival etkinliklerine katılacaklarını ve bu süreçte alışveriş yapacaklarını söyledi.