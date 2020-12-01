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Dünya İranlı Prof. Fahrizade suikastinin perde arkasında ne var?
Dünya

İranlı Prof. Fahrizade suikastinin perde arkasında ne var?

İranlı nükleer bilimci ve nükleer programının önemli isimlerinden Prof. Dr. Muhsin Fahrizade’nin suikastle öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "İranlı Fahrizade suikastı, İsrail'in Biden'a yeni dönem mesajıdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:20:00 - 2020-12-01 22:09:27
İranlı Prof. Fahrizade suikastinin perde arkasında ne var?

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, İranlı nükleer bilimci ve nükleer programının önemli isimlerinden Prof. Dr. Muhsin Fahrizade’nin Tahran'a bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen silahlı saldırı ile öldürülmesini değerlendirdi. Bekin, "ABD Başkanı Trump’ın görev süresinin bitimine doğru bölgemizde yeniden kışkırtıcı politikaların gündeme taşınmasının asıl amacının İsrail’in yeni boyutlu 'çevreleme' stratejisinin gereği olup, İran’a yönelik izolenin devamına ve ABD yeni yönetiminin Nükleer anlaşma konusunda yeniden İran ile masaya oturmamasını sağlamaya yönelik stratejik bir hamle niteliğindedir." dedi.

'Devlet terörü' şüphesi iyice artmıştır'

Bekin değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Temmuz ayında İran'ın Natanz’daki Nükleer tesisine yapılan sabotajın ardından bu saldırının düzenlenmesi 'devlet terörü' kuşkularını iyice ortaya çıkarmaktadır. Bölgemizde Matruşka misali iç içe geçmiş olan bölgesel ve küresel çıkarların meydana getirdiği sorunlar zincirinin en önemli halkasını oluşturan İsrail, 'güvenlik endişesi' bahaneleriyle dolaylı yollardan saldırgan politikalarını fütursuzca sürdürmeye devam etmektedir."

'Her türlü şiddet eyleminin karşısındayız'

"Küresel güçler bölgemizde yeni şiddet senaryosu kurguluyor. İçinde bulunduğumuz bölgemiz küresel güçler ve işbirlikçileri tarafından yeniden şiddet senaryosunun içerisine çekilmeye çalışılıyor. Bu cümleden olarak, bölgemizde yeniden yakılmaya çalışılan huzursuzluk ve belirsizlik ateşi karşısında duygusal reaksiyonlar ortaya koymak yerine, geçmiş olaylardan da önemli dersler çıkararak soğukkanlılıkla olayların üstesinden gelebilecek politikaların ortaya konulması kaçınılmaz olsa gerek. Yeniden Refah Partisi olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzuru bozmaya ve yeni kaos, çatışma ve savaş ortamını oluşturmaya yönelik bu ve benzeri her türlü şiddet eyleminin şiddetle karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz."

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