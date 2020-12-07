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Dünya İranlı nükleer bilimci Fahrizade ölüm şekli açıklandı: Yapay zeka!
Dünya

İranlı nükleer bilimci Fahrizade ölüm şekli açıklandı: Yapay zeka!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, suikasta kurban giden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin, olay sırasında 11 korumasının bulunmasına rağmen beline isabet eden kurşunların omurgasını parçalaması sonucu yaşamını kaybettiğini bildirdi. Film ve dizilerde seyrettiğimiz yapay zeka kullanarak öldürme şekli ise İran'ın gündeminde. İdiiaya göre Fahrizade'nin ölümünde yapay zeka kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 06:49:00 - 2020-12-07 06:50:36
İranlı nükleer bilimci Fahrizade ölüm şekli açıklandı: Yapay zeka!

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran Üniversitesinde düzenlenen bir törende konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, Fahrizade suikastına dair yeni detaylar açıkladı.

Suikastın, yol kenarına bırakılan bir kamyonete yerleştirilen ve elektronik sistemler kullanılarak uzaktan kontrol edilen otomatik silahla gerçekleştirildiğini belirten Fedevi, olay yerinde hiçbir saldırganın bulunmadığını aktardı.

Fedevi, Fahrizade'nin yanında 11 korumasının bulunduğunu, olay mahalline 10-15 metre uzaklıktaki kamyonete monte edilmiş otomatik silahtan açılan ateşin bel bölgesine isabet ederek omurgasını parçalaması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Fedevi, açılan ateş sonrası otomatik silahın imha edilmesi için kamyonetin patlatıldığını da söyledi.

Olayı çözmek için patlamadan sonra otomatik silahtan geriye kalan parçalardan silahın elektronik devrelerini ve uydu sistemlerini incelediklerini söyleyen Fedevi, "Olay yerinde hiç kimse yoktu. Kamyonete yerleştirilen otomatik silahtan toplamda 13 kurşun sıkıldı. Geriye kalan kurşunlar korumalar tarafından sıkıldı. Kamyonete yerleştirilen otomatik silah, ayrıca Fahrizade'nin yüzüne zum yapan ve yapay zeka kullanan akıllı bir uydu sistemiyle donatılmıştı." ifadelerini kullandı.

Fedevi, Fahrizade'nin vücuduna kaç kurşun isabet ettiğine dair bilgi paylaşmadı.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, çarşamba günü yaptığı açıklamada Fahrizade'ye yönelik suikastla bağlantılı şahısların tespit edildiğini ve soruşturmanın sonuçlanması halinde gerekli adımları atacaklarını belirtmişti.

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