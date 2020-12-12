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Gündem İranlı isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! AK Parti'den sert tepki
Gündem

İranlı isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! AK Parti'den sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:06:00 - 2020-12-12 12:18:23
İranlı isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! AK Parti'den sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle İranlı Milletvekili Ali Asker Hani küstah tehditte bulundu. Hani'nin yaptığı paylaşım sonrası AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımları şu şekilde:

Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler.

İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran'a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır.

Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır. İran'ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar.

Unutmasınlar, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran’la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya devlet başkanıydı. Haksızlık karşısında susmayan Cumhurbaşkanımıza saldıranlar İran düşmanlarını sevindiriyorlar.

Gün, Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarmalarına sevindiğimiz, sevinenlerle de yan yana durduğumuz, gündür. Bundan rahatsız olanlar kendi zihiniyet çarpıklıklarını sergilemiş oluyorlar.

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Yorumlar

yandımali

bu kardeşlik dilinide bir tek siz kullanıyorsunuz iran her fırsatta düşmanlık ediyor bunun farkında değilmisiniz sizde 3-5 kelam edin halkını ayırıyoruz deyin ama bu yönetimlerle olmaz deyin aklı başında hiçbir türk iranı dost görmez osmanlıda bile böyle ne zaman batıya sefere çıksak safeviler farisiler arkamızda yavuz sultan selimin yaveri hasen canı okuyun nerden gelmiş babası kimmiş bu günkü iranın geçmişini araştırın firavunu aratmayan alçakları göreceksiniz....
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Özgür

İran, ehli İslamın düşmanı, pers ırkçısı, kafire karşı Müslümanı değil doğrudan kafiri destekleyen, daeş gibi sadece Müslümana saldıran münafık bir devlettir.
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