İranlı isimden dünyayı sarsan açıklama: Savaş başladı

İsrail'de yayın yapan Maarif Gazetesi'ne konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İsrail ile İran arasındaki savaş çoktan başladı" ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberine göre sözcü Said Hatipzade, Fransa'da gerçekleşen bir sempozyumda konuştu.

Burada yaptığı açıklamada Hatipzade, İsrail'in İran'ın ülke güvenliği için geliştirdiği nükleer programı ortadan kaldırmak için saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sözcü, "Birçok İranlı bilim insanını öldürdünüz ve İran halkına zarar verdiniz. İran terörle suçlanıyor ama iyi terörist kötü terörist yoktur" dedi.

Hatizade, bölgedeki krizin tek sorumlusunun İsrail olduğunu sözlerine ekledi.

İranlı sözcü, İran'ın Viyana'daki nükleer müzakerelerin yedinci turuna dönme konusundaki stratejik kararının şimdiden alındığını söyledi.

İsrail anlaşmayı imzalamadı

İran bu konuyu iki hafta önce müzakerelerden sorumlu Avrupa Birliği temsilcisine duyurmuştu.

Nükleer anlaşmaya dönüşün İsrail askeri harekâtını engelleyeceğini düşünüp düşünmediği sorusuna Hatipzade şu şekilde yanıt verdi:

"İsrail sivil araştırma sistemimize ciddi zarar verdi. Her zaman bir İran nükleer tehdidinden bahsediyorsunuz, ancak İsrail'in yüzlerce nükleer bombası var ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı hiçbir zaman imzalamadı"

İranlı sözcü, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bölge savaşlardan bıktı. Sorunları Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda çözmek için yeni bir yaklaşım bulmalıyız. Çözüm için tüm taraflar siyasi irade göstermeli."