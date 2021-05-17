İranlı bakan Cevad Zarif, Papa Franciscus ile görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile Roma'da görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Di Maio, her şeyden önce İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırı ve şiddetin hızla artması sebebiyle güçlü endişesini belirtti ve bir an önce ateşkes umudunu dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "(Bakan Di Maio) Gazze'den fırlatılan roketleri kınarken, İsrail'in verdiği karşılığın orantılı olması ümidini dile getirdi ve taraflara derhal gerginliği düşürecek önlemleri alma ve sorumluluk çağrısını yineledi." görüşü yer aldı.

İtalyan bakanın, İran'ın nükleer programına yönelik Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) kurtarılması ve ABD ile paralel temaslara ilişkin Viyana'da devam eden müzakerelerin önemine vurgu yaptığı ve bekleyen meselelerde de hızlı şekilde uzlaşıya varılması umudunu dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Di Maio ayrıca, nükleer anlaşmanın, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik bölgesel istikrar ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi için temel bir yapı taşı olarak kalmaya devam ettiğini teyit etti.

İki bakanın Irak'tan Afganistan'a, Suriye ve Yemen'deki krizlere kadar bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilirken, Di Maio'nun İtalya'nın siyasi çözümden yana güçlü desteğini yinelediği belirtildi.

Bakanların, İtalya ve İran arasındaki iş birliğini ele aldığı aktarılan açıklamada, Di Maio'nun, İran'daki insan hakları durumuna dikkati çekerek, İtalya'nın idam cezasına karşı duruşunu hatırlattığına yer verildi.

Zarif, Vatikan'ı da ziyaret etti

İran Dışişleri Bakanı Zarif, temasları kapsamında, Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne de geçti.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Zarif'in, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından kabul edildiği bildirildi.

Muhammed Cevad Zarif de bu görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Papa Hazretleri ile harika bir görüşme. Aynı şekilde Kardinal (Pietro ) Parolin ve Başpiskopos (Paul Richard) Gallagher ile iyi görüşmeler yaptık. Hedeflerimiz ve karşı karşıya kaldığımız zorluklarımızın ortak yönleri, dinler arası diyalog, Filistin, ABD yaptırımları ve Vatikan ile ikili ve uluslararası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduk."