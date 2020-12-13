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Dünya İranlı 225 vekilden haddi aşan adım: Kınama mektubu yayımladılar
Dünya

İranlı 225 vekilden haddi aşan adım: Kınama mektubu yayımladılar

İran Meclisi'nde görevli 225 milletvekili, haddini aşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kınayan ortak bir kınama mektubu yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:10:00 -
İranlı 225 vekilden haddi aşan adım: Kınama mektubu yayımladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Bakü'deki Zafer Geçidi Töreni'nde Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" adlı şiirini okudu. Dün akşam sosyal medyadan bir paylaşım yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarfından okunan şiire tepki gösterdi.

Milletvekillerinden haddi aşan adım

İran Meclisi'nde görevli 225 milletvekili, Erdoğan hakkında ortak bir kınama mektubu yayımladı. Gelişmeyi İran resmi haber ajansı IRNA duyurdu. İranlı 225 milletvekilinin imzaladığı ortak metinde, "Kendisinden iyi komşuluk, İslam dünyasının birliği, bölgede barış ve istikrarın tesisi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şaşırtıcı ve beklenmedik ayrılıkçı bir dil kullanmasını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir şöyleydi:

"Aras’ı ayırdılar
 Kum ile doldurdular;
 Ben senden ayrılmazdım
 Zor ile ayırdılar,
 Ay Lâçin, can Lâçin,
 Men sene kurban Lâçin"

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