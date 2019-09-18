İran’la korkutup Patriot sattılar

Yakup Sarıçiçek

Amerika, Suudi’ye yapılan rafineri saldırısını yine fırsata çevirdi... Başkan Donald Trump, ABD’de bulunan Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife’yi, “Suudi’de olanlar ortada. Tahran’dan size de saldırı olur” yalanıyla korkutup, milyarlarca dolarlık silah satışı yaptı. Prens bin Hamad ile Başkan Yardımcısı Mike Pence, Patriot satışı konusundaki anlaşmayı imzaladı.

Prens bin Hamad, anlaşmanın ABD ile Bahreyn arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde yapıldığını belirterek, “Patriot füze savunma sistemi Bahreyn’in güvenlik, istikrar ve egemenliğinin korunması ve hava savunmasının güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır” dedi ancak Suudi’deki Patriotların Husi SİHA’sını durduramadığını unuttu.