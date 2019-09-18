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İran’la korkutup Patriot sattılar

Sarı şeytan Trump, Suudi Arabistan'daki rafineri saldırısını fırsata çevirerek Bahreyn'e Patriot satışı yaptı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:16
İran’la korkutup Patriot sattılar

 Yakup Sarıçiçek 

Amerika, Suudi’ye yapılan rafineri saldırısını yine fırsata çevirdi... Başkan Donald Trump, ABD’de bulunan Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife’yi, “Suudi’de olanlar ortada. Tahran’dan size de saldırı olur” yalanıyla korkutup, milyarlarca dolarlık silah satışı yaptı. Prens bin Hamad ile Başkan Yardımcısı Mike Pence, Patriot satışı konusundaki anlaşmayı imzaladı.

Prens bin Hamad, anlaşmanın ABD ile Bahreyn arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde yapıldığını belirterek, “Patriot füze savunma sistemi Bahreyn’in güvenlik, istikrar ve egemenliğinin korunması ve hava savunmasının güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır” dedi ancak Suudi’deki Patriotların Husi SİHA’sını durduramadığını unuttu.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:16
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  7. Başkan Yardımcısı Mike Pence
  8. Patriot füzesi
  9. SİHA

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer13 dk önce
    Ama petroidler Suudi’lerin işine yaramadı ki yoksa kullanmadı mı? Ne oyunlar oynanıyor Amerika’nın oyuncağı olmuşlar

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