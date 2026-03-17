SON DAKİKA
Dünya
İran'ın yeni lideri Hamaney Rusya'da mı? Flaş açıklama

İran'ın yeni lideri Hamaney Rusya'da mı? Flaş açıklama

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali, yeni lider Mücteba Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği iddialarını yalanladı

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali, ülkesinin yeni lideri Mücteba Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak bunun, yeni bir psikolojik savaş olduğunu söyledi.

Jalali, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hamaney'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

 

"Bu, yeni bir psikolojik savaş"

Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği yönündeki iddiaları yalanlayan Jalali, "Bu, yeni bir psikolojik savaş. İran liderlerinin sığınaklara kaçıp saklanmasına gerek yok. Onların yeri sokaklarda, halkın arasında. Hamaney'in kanı, psikolojik savaş büyüsünü ve yalanların akışını etkisiz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kuveyt basınında yer alan haberlerde, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in Moskova'ya tedavi için gizlice getirildiği iddia edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili soruyu yorumsuz bırakmıştı.

İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor!
İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor!

Dünya

İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor!

Bin pişman: İran savaşı Trump'ın sonunu getiriyor!
Bin pişman: İran savaşı Trump'ın sonunu getiriyor!

Dünya

Bin pişman: İran savaşı Trump'ın sonunu getiriyor!

İran, ABD üsleri ve kritik noktaları 17 gündür vuruyor Görüntü var ses yok 4 bin saldırı sıfır zayiat
İran, ABD üsleri ve kritik noktaları 17 gündür vuruyor Görüntü var ses yok 4 bin saldırı sıfır zayiat

Dünya

İran, ABD üsleri ve kritik noktaları 17 gündür vuruyor Görüntü var ses yok 4 bin saldırı sıfır zayiat

+90 (553) 313 94 23