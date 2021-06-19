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Gündem İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu
Gündem

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu

İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 09:26:00 - 2021-06-19 10:04:04
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu

İran'da resmi olmayan sonuçlara göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Ülkede dün yapılan seçimlerin resmi sonuçlarının İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi tarafından açıklanması beklenirken resmi olmayan sonuçlara göre Reisi, seçimleri garantiledi.

Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini dile getirdi.

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Yorumlar

farisi

piroz bıt
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meyyid

değişen bir şey olmaz.isimler değişir ama türk ve sünni düşmanlığı değişmez.
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