İran'ın Türkiye ile ilgili o çıkışı herkesi şok etmişti! "Bunun altında mutlaka başka bir şey var" diyerek açıkladı

Mehmet Şeker, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ve Akıncı İHA'nın bu kazadaki rolünü değerlendirdi. İran'ın, resmi olarak Türkiye'ye teşekkür ederken, İran'daki bazı çevrelerin bu başarıyı küçümseme çabalarını eleştiren Şeker, bunun basit ve sıradan bir şovenizm kapsamında değerlendirilemeyeceğine işaret etti. Şeker, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Helikopter eski, donanımsız. Sinyal vericisi bile yok. Kara kutunun varlığı meçhul.

Ayrı uçması gerekenler aynı külüstür aracın içine bindirilmiş.

Sabotaj varsa, İran yetkilileri ve kazada hayatını kaybedenler de epeyce yardımcı olmuş, zemin hazırlamışlar, fırsat vermişler.

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Çok eski devlet geleneği olan bir ülkeye yakışmayan tedbirsizlik söz konusu.

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Dağlık bölgede helikopter düştükten sonra, beraber uçan diğer iki helikopterin durumu geç fark etmesi, yerini kurtarma ekiplerine sağlıklı şekilde bildirememesi ayrı bir gariplik.

İran’ın AB ve ABD’den yardım istemesi, onların nazlanıp yan çizmesi ayrı bir gariplik.

Öncelikle Türkiye’den yardım istenmesi gerekirdi.

Akıncı İHA yola çıktıktan sonra iki saat içinde kaza yerini tespit etti ve döndü.

Sonrasında Van Gölü üzerinde ay yıldızlı bayrağımızı çizmesi ise muhteşem bir tabloydu.

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İranlı yetkililer Türkiye’ye teşekkür ederken bazılarının bu gerçeği reddetmesi, kendi çabalarıyla ulaştıklarını, kendi İHA’larının bulduğunu iddia etmesi, basit ve sıradan bir şovenizm kapsamında değerlendirilemez.

Türkiye’den hoşlanmayanların gerçeği tersyüz etmesinin altında yatan başka sebepler aranmalı.

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Akıncı’nın hareketlerini canlı yayında bütün dünya izlediği ve rotası harita üzerinde adım adım çizildiği hâlde, inkâr yoluna gidenin aklına şaşmak yetmez, bir de niyetine bakmak gerekir.

Bizim göze sokmak gibi bir tavrımız yok ama inkâr edip tersine çevirmek hiç sağlıklı görünmüyor.

Ne kadar kötü bir niyet olduğu belli, o kötü niyetin ardında yatan sebepler ortaya çıkarılmalı.

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Şimdi, overlok makinesi taşıyan minibüsler gibi dolaşıp “Hanımların dikkatine!” diyerek anons yapacak değiliz.

Gören gördü, bilen bildi.

Bilmeyen görmeyen ise kör değil nankördür.

“Akıncı İHA ayağınıza geldi.

Suikasta uğramış cumhurbaşkanlarının, başbakanların, bakanların düşen helikopteri hemen bulunur, iki saatte teslim edilir.”

Son söz: Bu suikast, yalnızca İran’a değil, bölgeye yöneliktir. Bilhassa Azerbaycan ve Türkiye’ye.

İyi bakarsak, kartların yeniden karıldığını göreceğiz."