İran’ın önemli bir tesisinde patlama!
İran'ın güneybatı kesiminde bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.
İran'ın güneybatı kesiminde bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr şehrinde bulunan bir tesiste patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı.
Olaya neyin sebep olduğu anlaşılamadı.
İran'da bir süredir birçok kritik petrokimya tesisinde ve nükleer tesiste patlamalar yaşanıyor.
Patlamaların sabotaj kaynaklı olabileceği düşünülüyor.
Kaynak: Mepa News