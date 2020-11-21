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Aktüel İran'ın Kabil Büyükelçiliğine roket isabet etti
Aktüel

İran'ın Kabil Büyükelçiliğine roket isabet etti

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:44:09 -
İran'ın Kabil Büyükelçiliğine roket isabet etti

TAHRAN (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'e atılan 23 roketten birinin İran'ın Kabil Büyükelçiliğine düşmesi nedeniyle elçilik binasında hasar oluştu.

İran'ın Kabil Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde fırlatılan bir roketin elçiliğin bahçesine düştüğü ve hasara yol açtığı belirtildi.

Elçilik çalışanlarından yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, binadaki camların kırıldığı ve altyapının zarar gördüğü ifade edildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, Kabil'e bu sabah 23 roketle düzenlenen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Roketli saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmazken, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid saldırının kendileri tarafından düzenlenmediğini bildirdi.



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