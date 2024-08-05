İran'ın İsrail'e misillemesi nasıl olacak? O isimden, olay sözler

Milliyet yazarı Özay Şendir, İran'ın İsrail'e muhtemel saldırısını değerlendirdi. Şendir, İran'ın ABD'yi savaşa çekmeyecek şekilde saldıracağını belirtti. Saldırının askeri üsler ve ekonomik hedeflere yönelik olacağını ifade eden Şendir, İran'ın saldırısının zamanlamasının Tahran'a bağlı olduğunu söyledi. Özay Şendir, özetle şunları kaydetti:

"İran’ın, Tahran’daki Haniye suikastına bir cevap olarak İsrail’e saldırı düzenleyeceğini biliyoruz.

Bilmediğimiz saldırının zamanı ve şiddeti.

Zamanlama tamamen Tahran’ın kararına bağlı ama saldırının şiddeti öyle değil.

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İran, ABD’nin İsrail’in yanında savaşa girmesine neden olmayacak şiddetle bir saldırı düzenleyecektir.

Nisan’dakinden biraz daha güçlü ama asla tam bir savaşa neden olmayacak büyüklükte bir cevap olacaktır.

Bu açıdan bakınca Tahran’ın yerleşim yerlerini değil, askeri üsleri ve ekonomik anlam içeren yerleri hedef alacağını söyleyebiliriz.

Böyle bir hedef seçimi, İsrail’i sert cevap vermek zorunda bırakmaz, ABD’de de Netanyahu’nun elini daha kolay tutabilir. (…)"