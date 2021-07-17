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İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı protestolar devam ediyor
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Dünya İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı protestolar devam ediyor
Dünya

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı protestolar devam ediyor

İran'ın güneybatısında Arap kökenli İranlıların yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan eyaletindeki toplu su kesintileri nedeniyle dün başlayan protesto gösterileri bugün de akşam saatlerinde daha kalabalık grupların katılımıyla devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 01:29:00 -
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı protestolar devam ediyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, Susengird, Hamidiye ve Huveyze kentleri içme suyu kesintileri nedeniyle gösterilere sahne oldu.

Eyeletteki su kıtlığına çözüm talep eden kent sakinleri kalabalık gruplar halinde sokaklara döküldü. Göstericiler, Huzistan'daki Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi sağlayan projenin de su kıtlığına neden olduğu gerekçesiyle durdurulması için hükümete çağrıda bulundu.

İranlı sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerde, gösterilere katılanların Arapça olarak "Canımız ve kanımız Karun'a ve Ahvaz'a feda olsun", "Zillete teslim olmamız muhaldir" şeklinde sloganlar attıkları görüldü.

Göstericilerin bir kısmının Şuş-Ahvaz yolunu trafiğe kapatarak yolu ateşe vermesinin ardından polisin göstericileri dağıtmak için ateş açtığına dair görüntüler de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Gösterilerde şu ana kadar herhangi bir gözaltı, yaralı ya da can kaybı bilgisine ulaşılamadı.

Huzistan eyaletinin önemli su kaynaklarından "Hur'ul-Azim" göletlerinin ve Kerhe Nehri'nin kuruması ve Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi için hazırlanan projeye izin verilmesinin ardından ortaya çıkan temiz içme suyuna erişim sorunu nedeniyle Hamidiye, Bostan, Şadigan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentlerinde dün akşam saatlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Ülke medyasına da yansıyan protesto gösterilerine dair haberlere rağmen Huzistan Valisi Süleymani Deşteki, eyalette herhangi bir gösteri olmadığını savunmuştu.

Bölgedeki su sorununun çözümü için hükümet ve yargı yetkilileri tarafından ayrı ayrı çalışma grupları oluşturulmuş ve yetkililerin bölgeye gönderildiği bildirilmişti.

İran son haftalarda ülke genelinde yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle de başta Tahran olmak üzere protesto gösterilerine sahne olmuştu. ​​​​​​​

 

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