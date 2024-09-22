İran'ın gücü Müslüman çocuklara yetti!

Boş gürültü çıkartmak dışında yaptığı bir şey olmayan İran, Müslüman çocukları öldürme işinde İsrail'le yarış yapar gibi Suriye'de katliam yaptı.

Esed rejimi ve İran destekli teröristler tarafından, İdlib doğusu Taftanaz kasabasına düzenlenen topçu atışları sonrası, çok sayıda çocuk yaralanırken sivillere ait evlerde maddi hasar meydana geldi.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Miğferler) kaynaklarına göre, İran destekli terörist milisler tarafından desteklenen rejim güçleri, İdlib'in batısındaki Tefenaz kasabasını hedef aldı.

Kaynaklar, İdlib vilayetinin batısında yer alan kasabaya yapılan saldırının bir kişinin ölümüne ve 9 kişinin yaralanmasına yol açtığını belirtti.

Yaralıların bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Eylül 2018'de Türkiye ve Rusya, 2017'deki Astana toplantılarında belirlenen çatışmasızlık bölgeleri anlaşması kapsamında İdlib'deki ateşkesi güçlendirmek için ek bir mutabakat imzalamıştı. Ancak, Suriye rejimi 2019'da bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

5 Mayıs 2020'de Türkiye ve Rusya, İdlib'de yeni bir ateşkes anlaşmasına vardı. Ancak rejim güçleri ve destekçileri zaman zaman bu ateşkesi ihlal ediyor.