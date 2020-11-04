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Aktüel İran'ın batısındaki petrokimya tesisinde yangın
Aktüel

İran'ın batısındaki petrokimya tesisinde yangın

İlam eyaletindeki tesisin hurdalık bölümünde çıkan yangının kontrol altına alındığı ve ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:09:08 -
İran'ın batısındaki petrokimya tesisinde yangın

TAHRAN (AA) - İran'ın batısında yer alan İlam eyaletindeki petrokimya tesisinde yangın çıktığı belirtildi.

Devlet televizyonunun haberine göre, Irak sınırında bulunan İlam eyaletindeki petrokimya tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisin hurdalık bölümünde meydana gelen yangının kontrol altına alındığı ve ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

İran'ın batısındaki en büyük petrokimya tesisinde 2 bin kişinin çalıştığı kaydedildi.


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