İran'ın BAE’ye tepkisi gündeme oturdu: Stratejik aptallar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan İsrail ile BAE’nin normalleşme anlaşmasına İran’dan olay bir yorum geldi.

Arap dünyasının yüzkarası olarak nitelenen ve bölgedeki ülkeleri karıştırması ile bilinen Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile ilişkileri düzeltme kararı aldı.

İsrail ile Suriye’de bir savaşın içerisinde olan İran ise yapılan anlaşmayı ‘aptallık’ olarak değerlendirdi.

İran cephesi yapılan anlaşmayı kınadıklarını duyurarak Filistin ve dünyadaki Müslüman halkın BAE’yi kesinlikle affetmeyeceğini bildirdi

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, BAE’nin Müslümanlara ihanet ettiğini açıkladı.

Anlaşma yakın zamanda imzalanıyor

BAE devlet haber ajansı, yapılan anlaşma sonrası iki ülke yetkililerinin önümüzdeki haftalarda bir araya geleceğini paylaştı.

Üçüncü Arap ülkesi

BAE, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren üçüncü Arap ülkesi olacak. Daha önce Mısır ve Ürdün ilişkileri düzeltmişti.