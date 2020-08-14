  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İran'ın BAE’ye tepkisi gündeme oturdu: Stratejik aptallar

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile normalleşme adımlarına imza atan BAE'ye çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 19:58:00 -
İran'ın BAE’ye tepkisi gündeme oturdu: Stratejik aptallar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan İsrail ile BAE’nin normalleşme anlaşmasına İran’dan olay bir yorum geldi.

Arap dünyasının yüzkarası olarak nitelenen ve bölgedeki ülkeleri karıştırması ile bilinen Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile ilişkileri düzeltme kararı aldı.

İsrail ile Suriye’de bir savaşın içerisinde olan İran ise yapılan anlaşmayı ‘aptallık’ olarak değerlendirdi.

İran cephesi yapılan anlaşmayı kınadıklarını duyurarak Filistin ve dünyadaki Müslüman halkın BAE’yi kesinlikle affetmeyeceğini bildirdi

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, BAE’nin Müslümanlara ihanet ettiğini açıkladı.

Anlaşma yakın zamanda imzalanıyor

BAE devlet haber ajansı, yapılan anlaşma sonrası iki ülke yetkililerinin önümüzdeki haftalarda bir araya geleceğini paylaştı.

Üçüncü Arap ülkesi

BAE, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren üçüncü Arap ülkesi olacak. Daha önce Mısır ve Ürdün ilişkileri düzeltmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!
Dünya

Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Irak, 4 Arap ülkesinden Ankara hükümetine karşı yardım istemişti. Suudi ..
Çipras'ın sözlerini Yunanistan'ı salladı: Maalesef orayı Türklere verdik
Dünya

Çipras'ın sözlerini Yunanistan'ı salladı: Maalesef orayı Türklere verdik

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, Mısır ile yapılan anlaşmaya ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yapıyor.
Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz Kanal İstanbul paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz Kanal İstanbul paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Seçildiği günden bu yana İstanbullulara hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine şaşırtmadı. Türkiye, Do..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı