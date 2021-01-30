  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan zorunlu karantina kararı
Dünya

İran'dan zorunlu karantina kararı

İran Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, ülke genelinde 2 haftalık karantina kararı aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 21:04:00 -
İran'dan zorunlu karantina kararı

Devlet televizyonuna konuşan Reisi, Avrupa ve ABD'de Kovid-19 vakalarında büyük artış yaşandığını belirterek alınan yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaştı.

Reisi, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün Avrupa'da salgının şiddetini artırdığına işaret ederek, bu durumun İran'ı etkilememesi için sınırlardaki giriş ve çıkışların dikkatle izlendiğini aktardı.

Bundan sonra komşu ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere ülkeye giriş yapan herkesten negatif Kovid-19 testi isteneceğini ve bu kişilerin tekrar teste tabi tutulacağını aktaran Reisi, buna ek olarak Avrupa'dan gelen yolcular için zorunlu karantina kararı alındığını duyurdu.

Reisi, "Eğer bir yolcu Avrupa'dan giriş yaparsa, negatif test bulundurmasına ve içerde yapılacak teste ek olarak, kalacağı yerde kendisini 14 gün karantinaya almak zorunda." ifadesini kullandı.

Reisi, ülkeye girişte şu ana kadar yalnızca Avrupa'dan gelen kişilerden negatif test sonucu istenmiş olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trabzonspor KAP'a bildirdi! İki dev transfer
Spor

Trabzonspor KAP'a bildirdi! İki dev transfer

Trabzonspor, Wolsfsburg'dan Yunus Mallı ve Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İngiliz basınından
Gündem

İngiliz basınından "nükleer" iddiası! "Suudi Arabistan ve Türkiye de..."

İngiliz basını, İran'ın ardından Suudi Arabistan ve Türkiye'nin nükleer alanda adımlar atabileceğini ifade etti.
Kuruluş Osman yıldızından bomba açıklamalar! Dizinin değeri 20 - 30 yıl sonra...
Medya

Kuruluş Osman yıldızından bomba açıklamalar! Dizinin değeri 20 - 30 yıl sonra...

Atv ekranlarında ikinci sezonu devam eden Kuruluş Osman dizisinde demirci Davut karakterine hayat vermekte olan Ahmet Yenilmez, Youtube’da d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay