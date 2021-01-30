İran'dan zorunlu karantina kararı

Devlet televizyonuna konuşan Reisi, Avrupa ve ABD'de Kovid-19 vakalarında büyük artış yaşandığını belirterek alınan yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaştı.

Reisi, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün Avrupa'da salgının şiddetini artırdığına işaret ederek, bu durumun İran'ı etkilememesi için sınırlardaki giriş ve çıkışların dikkatle izlendiğini aktardı.

Bundan sonra komşu ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere ülkeye giriş yapan herkesten negatif Kovid-19 testi isteneceğini ve bu kişilerin tekrar teste tabi tutulacağını aktaran Reisi, buna ek olarak Avrupa'dan gelen yolcular için zorunlu karantina kararı alındığını duyurdu.

Reisi, "Eğer bir yolcu Avrupa'dan giriş yaparsa, negatif test bulundurmasına ve içerde yapılacak teste ek olarak, kalacağı yerde kendisini 14 gün karantinaya almak zorunda." ifadesini kullandı.

Reisi, ülkeye girişte şu ana kadar yalnızca Avrupa'dan gelen kişilerden negatif test sonucu istenmiş olduğunu sözlerine ekledi.