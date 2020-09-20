İran'dan Washington'a yaptırım yanıtı: ABD iddialarında yalnızdır

İran Dışişleri Bakanlığı basın sekreteri Said Khatibzadeh, İran ile nükleer anlaşmanın bir parçası olarak BM Güvenlik Konseyi (BM Güvenlik Konseyi) tarafından kaldırılan ABD yaptırımlarının güçlendirilmesini değerlendirdi.

"ABD kendisini tarihin yanlış tarafında buldu ve sorumluluklarını unuttu." "Amerika Birleşik Devletleri iddialarında tek. ABD gücün merkezinde olmasına rağmen, o kadar yalnız kaldı ki ABD gücünün ne kadar boş olduğunu gösteriyor ”dedi.

Washington yönetimini uluslararası topluma katılmaya ve görevlerine dönmeye çağıran Khatibzade, “ABD ayaklanmayı terk ederse, dünya toplumu bunu kabul edecek. dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kendisi için hayali bir dünya yarattığını savunan Khatibzade, “Pompeo aldatma dünyasına girdiğinden beri güvenlik sağlanamadı. Dünya, ABD'nin adımlarında güvensizlik, savaş ve istikrarsızlıktan başka bir şey görmedi. " dedi.

ABD yönetimi, İran ile nükleer anlaşmanın bir parçası olarak BM Güvenlik Konseyi (BM Güvenlik Konseyi) tarafından kaldırılan yaptırımların yeniden başladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın nükleer anlaşmada belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediğini savundu: "Verilen tavizler bu tür rejimleri tarih boyunca güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Pompeo, UNSCR'ler 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929'un tüm yaptırımlarını uygulayacaklarını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri daha önce, JCPOA'nın Ortak Geniş Eylem Planında belirtildiği gibi İran'ın uranyum rezervlerinin 10 kat aşıldığını belirtmiş ve BM Güvenlik Konseyi'ni "buna tolerans göstermekle" suçlamış, ancak nükleer anlaşmanın diğer tarafları müzakere yapmayı seçmişti.

ABD anlaşmadan çekildi

Nükleer anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerini denetlemek ve düzenlemek ve buna yanıt olarak yaptırımları kaldırmak amacıyla 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya, AB ve İran'ın daimi üyeleri arasında imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara gelmesi ile Washington anlaşmadan vazgeçti ve yine İran'a yaptırımlar uygulamaya başladı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmalarını isteyen İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini askıya aldığını, 5 Ocak'ta ise anlaşmadan doğan tüm yükümlülüklerini açıkladı.

ABD, 18 Ekim'de sona erecek olan İran'a silah tedarikine yönelik 13 yıllık BM Güvenlik Konseyi ambargosunu uzatmak istiyor. Geçen ay çabaları başarısız olan ABD, İran'ın nükleer anlaşmasını askıya almasını gerekçe göstererek 2231 sayılı Konsey Kararı ile kaldırılan tüm yaptırımları sıkılaştırmak için bir mekanizma kurmakla tehdit etti.

İran ile anlaşmaya taraf olan AB, Rusya ve Çin, ABD'nin 2018'de İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan birinin yaptırımların yenilenmesine izin verecek bir mekanizma uygulayamayacağını söylüyor.