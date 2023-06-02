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Medya İran’dan Türkiye’ye karşı skandal hamle! Bu resmen hainlik
Medya

İran’dan Türkiye’ye karşı skandal hamle! Bu resmen hainlik

Yeniakit Publisher
2023-06-02 15:15:00 -
İran’dan Türkiye’ye karşı skandal hamle! Bu resmen hainlik

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yahya Bostan, yüzlerce Afgan göçmenin Türk sınırlarına doğru yürüdüğünün görüldüğü videonun kaynağının hangi ülke olduğunu ifşa etti. 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala servis edilen toplumsal fay hatlarını dinamitleyecek videoların İran topraklarında çekildiğini belirten Bostan, “Videoları İran yanlısı sosyal medya hesapları dolaşıma soktu. Yerel kaynaklara göre İran güvenlik güçleri, göçmenleri Türk sınırına yönlendirdi ve bu görüntülerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı” dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yahya Bostan, yüzlerce Afgan göçmenin Türk sınırlarına doğru yürüdüğünün görüldüğü videonun kaynağının hangi ülke olduğunu ifşa etti. 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala servis edilen toplumsal fay hatlarını dinamitleyecek videoların İran topraklarında çekildiğini belirten Bostan, “Videoları İran yanlısı sosyal medya hesapları dolaşıma soktu. Yerel kaynaklara göre İran güvenlik güçleri, göçmenleri Türk sınırına yönlendirdi ve bu görüntülerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı” dedi. 

Bostan, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

“14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala sosyal medyada toplumsal fay hatlarını dinamitleyecek, seçim sonuçlarını doğrudan etkileyebilecek videolar dolaşıma sokuldu. Videolarda yüzlerce Afgan göçmenin Türk sınırlarına doğru yürüdüğü görülüyordu.

Kaçak göçmen ve mülteci meselesinin Türk siyasetini etkileyen hassas konulardan biri haline geldiği malum. Zaman ayarlı bu videoların kaynağı yabancı bir ülke ve bu ülkenin istihbarat örgütüydü. Amaç Türk seçmenin aklını bulandırmak, göçmen karşıtı ateşe odun taşımak, böylece seçim sonuçlarını etkilemekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(…) Türk sınırına doğru yol alan kalabalık Afgan göçmen gruplarına ait o tartışmalı videolar İran topraklarında çekildi. Videoları İran yanlısı sosyal medya hesapları dolaşıma soktu. Yerel kaynaklara göre İran güvenlik güçleri, göçmenleri Türk sınırına yönlendirdi ve bu görüntülerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. (…)”

 

 

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