İran'dan Türkiye'ye 'hazırız' mesajı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Türk mevkidaşı Orgeneral Yaşar Güler’e gönderdiği bir mesajda, İzmir’de meydana gelen depremden dolayı İran Silahlı Kuvvetlerinin her türlü destek sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin depremde hasar gören Türk vatandaşlarına her türlü desteğe hazır olduğunu belirten Tümgeneral Bakıri, TSK başta olmak üzere Türk hükümeti ve halkına başsağlığı dilerken depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diledi.

Son bilgiye göre, İzmir'de cuma günü yaşanan 6.6'lık depremin ardından can kaybı 76'ya, yaralı sayısı ise 962'ye yükseldi.