  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan Türkiye'ye 'hazırız' mesajı
Dünya

İran'dan Türkiye'ye 'hazırız' mesajı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:36:00 -
İran'dan Türkiye'ye 'hazırız' mesajı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Türk mevkidaşı Orgeneral Yaşar Güler’e gönderdiği bir mesajda, İzmir’de meydana gelen depremden dolayı İran Silahlı Kuvvetlerinin her türlü destek sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin depremde hasar gören Türk vatandaşlarına her türlü desteğe hazır olduğunu belirten Tümgeneral Bakıri, TSK başta olmak üzere Türk hükümeti ve halkına başsağlığı dilerken depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar diledi.

Son bilgiye göre, İzmir'de cuma günü yaşanan 6.6'lık depremin ardından can kaybı 76'ya, yaralı sayısı ise 962'ye yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...
Rusya Karabağ'a müdahale mi edecek? Aliyev'den dikkat çeken açıklama
Dünya

Rusya Karabağ'a müdahale mi edecek? Aliyev'den dikkat çeken açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da devam eden çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'nın müdahale etmesini gerektirecek..
Eski yöneticinin anlattıkları dehşete düşürdü: Vebale girmemek için bıraktım
Gündem

Eski yöneticinin anlattıkları dehşete düşürdü: Vebale girmemek için bıraktım

Çürük raporu verildiği öğrenilen ve İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın eski yöneticisi Mine Serin'in sözleri dehşete düşürdü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay