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Dünya İran'dan Türkiye'ye büyük ayıp!
Dünya

İran'dan Türkiye'ye büyük ayıp!

Yeniakit Publisher
2024-02-12 14:06:00 -
İran'dan Türkiye'ye büyük ayıp!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sonrası İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan soluğu bebek katili Beşşar Esed'in yanında aldı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yaklaşık 2 hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret etti.

Soluğu Esed'in yanında aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Reisi'nin Ankara ziyaretinin üzerinde çok fazla zaman geçmeden soluğu Suriye'de çocuk, kadın, yaşlı ayırmadan katleden Beşşar Esed'in yanında aldı.

Esed rejimine bağlı SANA haber ajansında yer alan habere göre; Esed, Abdullahiyan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
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