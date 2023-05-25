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Gündem İran'dan Türkiye ve doğal gaz açıklaması
Gündem

İran'dan Türkiye ve doğal gaz açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-25 12:37:00 -
İran'dan Türkiye ve doğal gaz açıklaması

İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Mecid Çegeni, ülkesinin Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmesi durumunda bunu Türkiye üzerinden gerçekleştireceklerini ifade etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Mecid Çegeni, ülkesinin doğal gaz ihracatıyla ilgili geleceğe yönelik yaklaşımı hakkında bilgi verdi.

Çegeni, "Eğer Avrupa'ya doğal gaz ihraç edecek olursak bu, Türkiye üzerinden olacaktır." dedi.

Pakistan, Afganistan ve Umman'ın da İran doğal gazını istediğini dile getiren Çegeni, müzakerelerin gündemde olduğunu fakat bu ülkelerin bazılarıyla sözleşme imzalamak için gerekli altyapının henüz hazır olmadığını kaydetti.

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