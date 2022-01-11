  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar
Dünya

İran'dan Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, omicron varyantısına karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'nin de yer aldığı komşu ülkelere olan seyahat kısıtlamasını kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 15:52:00 -
İran'dan Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar

 

İran, Omicron varyantına karşı alınan önlemler kapsamında komşu ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamasını kaldırdığını açıkladı.

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Koronayla Ulusal Mücadele Karargahı toplantısının oturum aralarında basına açıklamada bulundu.

Kovid-19'un Omicron varyantına karşı alınan önlemler kapsamında komşu ülkelere yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını aktaran Vahidi, "Komşu ülkelerle kısıtlamalar önceki durumuna geri döndü. PCR testleri negatif olan kişiler ülkeye girebilir." dedi.

İranlı Bakan, bununla birlikte Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamalarının ise halen yürürlükte olduğunu belirterek, "Diğer ülkelerle ilgili kısıtlamaların da kaldırılması düşünülüyor. Omicron varyantının yaygınlaştığı ülkelere ise yeni kısıtlamalar eklenebilir." ifadelerini kullandı.

İran, 25 Aralık 2021'de Kovid-19'un Omicron varyantına karşı alınan önlemler kapsamında tüm kara sınır kapılarını kapatma kararı almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay