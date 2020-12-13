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Dünya İran'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
Dünya

İran'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, Ankara ile Tahran arasında yaşanan diyaloglara ilişkin bir açıklama yaptı. Ferhangi, Türkiye'ye yönelik tepkileri şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:02:00 -
İran'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, Meclis Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire tepki gösteren milletvekillerini eleştirdi.

İran Meclisi Haber Ajansı'na göre (ICANA) Ferhengi, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, İran ile Türkiye'nin bölgede çok güçlü komşular olduğunu belirterek, "Birlikte hareket ettikleri hususlarda düşmanlarımızın komploları kesin olarak başarısız oldu." dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiire tepki gösteren milletvekillerine işaret eden Ferhengi, "Bugün Meclis kürsüsünde çok garip ifadeler kullanıldı ve bunlar karşısında şaşırdık." diye konuştu.

'Düşmanın komplosu'

Ferhengi, Ankara-Tahran ilişkilerine yönelik şunları kaydetti:

"Düşman, Müslüman ülkeler arasında tefrika oluşturmanın peşinde. Komşular olarak hedeflerine ulaşmalarına izin vermemeliyiz. İran ve Türkiye bölgede çok güçlü komşulardır. Birlikte hareket ettikleri hususlarda düşmanlarımızın komploları kesin olarak başarısız oldu. Herkesi yanlışlarını kabul etmeye ve birliğe davet ediyorum."

İran Meclisi'nde bazı milletvekilleri, Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle ortak bir kınama metni yayımlamıştı.

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