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Dünya İran'dan Türkiye açıklaması: Hayati öneme sahip
Dünya

İran'dan Türkiye açıklaması: Hayati öneme sahip

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ile İran arasında ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerdeki iş birliğinin hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 19:06:00 -
İran'dan Türkiye açıklaması: Hayati öneme sahip

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ile İran arasında ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerdeki iş birliğinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türk yetkililerle yapacağı görüşmeler öncesinde İran devlet televizyonuna açıklamalar yaptı.

Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirten Zarif, "İlişkilerimiz sürekli istişareleri gerektiriyor çünkü Türkiye ile ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de transit geçiş ve Kafkasya bölgesinde kalıcı bir barışın tesisi dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konuları görüşeceklerini aktaran Zarif, "Kafkasya'da kalıcı barış için gerekli koşulların iş birliği yoluyla oluşturulması çok önemli." dedi.

Zarif, Karabağ konusunda 6'lı iş birliği platformu önerilerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu mekanizma daha önce Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ve bölgedeki diğer yetkililer tarafından gündeme getirilmişti. Bu konuda da görüşmelerim oldu. Görüşmelerin sonucunu Türk yetkililerle paylaşacağım çünkü bu özellikle transit alanında iş birliği açısından önemli bir konu."

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