İran'dan Trump ve Biden iddiası

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'da yayımlanan Kar ve Karger Gazetesi'ne konuştu. Zarif, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD başkanlık seçimi adayı Joe Biden'ın İran rejimini değiştirmeyi istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tam bir savaş taraftarı olduğunu, Pompeo ve John Bolton'un Dışişleri Bakanlığı ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde olmalarının Trump'ın nükleer anlaşmadan çıkmasıyla sonuçlandığını belirten Zarif, Bolton'ın, İran-ABD siyasi görüşmelerinin önünü keserek Trump'ı nükleer anlaşmadan ayrılmasına bu şekilde Trup'ın masasında yalnızca askeri çözümün kalmasına uğraştığını söyledi.

Zarif, Trump yönetiminin İran'a karşı savaş açmaya güç yetiremeyeceğini, Barack Obama döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Biden'la kongrede senatör olduğu dönemde defalarca görüştüğünü söyledi.

"Rejimi değiştirmek istediler"

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD başkanlık seçimi adayı Joe Biden'ın İran rejimini değiştirmeyi istediklerini ama bunu gerçekleştiremediklerini belirten Zarif, Biden'la iyi tanıştıklarını, onun da İran rejimini istemeyeceğini, Trump'la Biden arasındaki farkın Biden'ın, İran rejimini değiştirmeye güçlerinin yetmeyeceğini bilmesi olduğunu, ancak Trump'ın bunu bilmediğini, biliyorduysa da birilerinin onu İran'la felakete yol açacak bir savaş için tuzağa düşürmeye çalıştığını ifade etti.

Zarif, Amerikan yönetiminin İran'a dönük uyguladığı ekonomik yaptırımı ekonomik terör olarak nitelendirerek, İran'ın nükleer anlaşma masasından kalkmadığını, ABD'nin kalktığını, ABD yönetiminin masaya oturması için şartları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.