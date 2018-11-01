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İran'dan Suudi Arabistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan'la ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Zarif, Suudi Arabistan'ın bölgedeki siyasetini gözden geçirmeyi düşündüğü takdirde İran'ın buna tüm yönleriyle hazır olduğunu duyurdu.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:52
İran'dan Suudi Arabistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran-Suudi Arabistan ilişkilerini değerlendirdi.

Suudi Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr'in İranlı makamlarla irtibat kurduğu yönündeki iddialara ilişkin Zarif, böyle bir görüşmenin olmadığını söyledi.

Zarif, "Suudi Arabistan bölgedeki siyasetini gözden geçirmeyi düşünür ve bu yönde bir karar alırsa İran tam olarak hazırdır. Çünkü biz komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ederiz. Komşularımız bugüne kadar İran'a gerginlik üreterek hiçbir çıkar elde etmedi. Bu siyasetlerini bir kenara bırakmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:52
  1. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. suudi arabistan

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