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Dünya İran'dan Suudi Arabistan açıklaması
Dünya

İran'dan Suudi Arabistan açıklaması

İran, Suudi Arabistan ile sorunların çözümü için müzakerelere hazır olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:05:00 -
İran'dan Suudi Arabistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan'ın Tahran politikasında bazı endişelerinin olabileceğini belirterek, bu konuları Riyad yönetimi ile müzakere etmeye hazır olduklarını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Hatibzade, Katar'ın "Basra Körfezi'ndeki Arap ülkeleri ile İran arasında diyalog" çağrısı ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatibzade, Suudi Arabistan'ın Körfez'deki bazı ülkelere yönelik siyasetinde olumlu değişiklikler yaptığına işaret ederek, "Bu politika değişiklikleri ciddi şekilde gündemlerinde olursa ve Suudiler sorunların çözüm yolunun bölgesel iş birliği olduğu sonucuna varırsa, bu durumu memnuniyetle karşılayacak ilk ülke İran olur." dedi.

İki ülke arasındaki sorunların çözümü için müzakerelere hazır olduklarını kaydeden Hatibzade, "Suudilerin bazı endişeleri olabilir ve bu konular hakkında görüşülmesi gerektiğini vurguluyoruz. Hürmüz Barış Girişimi, bu konuları görüşmeyi kapsıyordu." diye konuştu.

İran'ın bölgesel barış için Hürmüz Barış Girişimi'ni sunduğunu hatırlatan Hatibzade, Körfez ülkelerinin bölgesel sorunlar hakkında ortak bir anlayış geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hatibzade, "Ne yazık ki şimdiye kadar gördüğümüz şey, Suudi Arabistan dahil olmak üzere Basra Körfezi'ndeki bazı ülkelerin bu konuda İran'ın önerilerini yanıtsız bırakması oldu." ifadelerini kullandı.

İran'ın 4 Ocak'ta Basra Körfezi'nde alıkoyduğu petrol tankerinin salıverilmesi için Güney Kore'nin Katar'ın ara bulucu olmasını istemesine de değinen Hatibzade, teknik konular hakkında ara buluculuğu kabul etmediklerini söyledi.

Hatibzade ayrıca ABD Başkanı Joe Biden döneminde iki ülke arasında mahkum takasına hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 19 Ocak'ta Körfez'deki Arap ülkelerini İran ile diyaloğa davet ederek, Doha'nın bu konuda ara buluculuk edebileceğini duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Katar'ın diyalog çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

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