İran'dan son dakika Hamas açıklaması: Sizin için savaşa girmeyeceğiz

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken İran'dan yeni bir açıklama geldi.

Reuters'a konuşan 3 üst düzey Hamaslı ve İranlı yetkili, İran Dini Lideri Hamaney'in Hamas lideri İsmail Heniyye ile arasında geçen konuşmayı anlattı.

Sizin için savaşa girmeyeceğiz

Hamaney, Hamas lideri Heniyye'ye siyasi ve manevi destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "7 Ekim saldırısı hakkında bizi bilgilendirmediniz. Sizin için savaşa girmeyeceğiz. ancak siyasi ve manevi desteğe devam edeceğiz" dedi.

Yetkililer, Hamaney'in ayrıca İran ve Hizbullah'ın savaşa dahil olması yönünde çıkan seslerin de bastırılmasını istediğini açıkladı.

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İran, Hamaney, Hamas'a siyasi ve manevi desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.