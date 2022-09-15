İran'dan skandal Erdoğan sözleri! Böyle düşmanlık görülmedi
İranlı Milletvekili ve Petrol İşletmecisi Hedayat Khademi, "Eğer dünyaya gücümüzü göstermek istiyorsak ABD, İsrail ve Erdoğan'a ders vermeliyiz. Derhal ordumuz Aliyev'in ağzına sert şekilde yumruğunu indirmelidir" diyerek Türk düşmanlığını bir kez daha açık açık ifade etti.
İranlı milletvekilleri her seferinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığını göstermeye devam ediyor. Bu sefer de İranlı Milletvekili ve Petrol İşletmecisi Hedayat Khademi, hadsiz açıklamalarda bulundu.
İran'ın ABD ve İsrail'e karşı dünyaya gücünü göstermesini söyleyen Khadimi, Azerbaycan'a da İran ordusunun sert yumruğunu indirmesi gerektiğini ekledi.
Khademi, "Eğer dünyaya gücümüzü göstermek istiyorsak ABD, İsrail ve Erdoğan'a ders vermeliyiz. Derhal ordumuz Aliyev'in ağzına sert şekilde yumruğunu indirmelidir' ifadelerini kullandı.