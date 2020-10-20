İran’dan sınır ihlali uyarısı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalinden kaynaklı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin, “İran’ın kırmızı, çizgisi vatandaşlarının güvenliğidir. Silahlı Kuvvetler gerekli uyarıları yaptı ve karşı tarafın gerekçelerini de dinledi.
Yanlışlıkla da olsa İran’a yapılacak herhangi bir saldırıya cevap verileceğini söyledik” ifadelerini kullandı. Hatipzade, “Her iki tarafla sürekli iletişim halindeyiz. Taraflara daha önce de söylemiştik. Esirlerin ve sivillerin haklarına saygı göstermeliler. Şehirlere saldırmamalılar. Ateşkes yükümlülüklerine uymaya çalışmalılar” dedi.