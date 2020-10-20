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Dünya İran’dan sınır ihlali uyarısı
Dünya

İran’dan sınır ihlali uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalinden kaynaklı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin, “İran’ın kırmızı, çizgisi vatandaşlarının güvenliğidir. Silahlı Kuvvetler gerekli uyarıları yaptı ve karşı tarafın gerekçelerini de dinledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:36:00 -
İran’dan sınır ihlali uyarısı

Yanlışlıkla da olsa İran’a yapılacak herhangi bir saldırıya cevap verileceğini söyledik” ifadelerini kullandı. Hatipzade, “Her iki tarafla sürekli iletişim halindeyiz. Taraflara daha önce de söylemiştik. Esirlerin ve sivillerin haklarına saygı göstermeliler. Şehirlere saldırmamalılar. Ateşkes yükümlülüklerine uymaya çalışmalılar” dedi.

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