  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kuduz köpek gibi saldıran İsrail’den yeni alçaklık! Yedikleri son halt, az önce tüm dünyaya duyuruldu

Ahmet Hakan, tek tek yüzlerine vurdu! İsrail bu sorulardan asla yırtamayacak

Asgari ücretli ve emekliler, sevinçten havalara zıplayacak! Türkiye'nin en büyük zammı geliyor! Ekonominin kilit ismi müjdeyi verdi

İstikrar istiyorlarmış! Şeytan Blinken’den Orta Doğu’da tiyatro

İsrail ordusu içindeki topçu askerler LGBT bayrağı açtı Lut kavminin çocukları

Rezalet ki ne rezalet! Bu, düpedüz ahmaklık! Hadi oradan be

69 milyar dolarlık satın alma gerçekleşti

Asgari ücrete yapılacak zam belli oldu! Yeni rakamı duyanların ağzı bir karış açık kaldı

Bu nasıl bir utanmazlık böyle! Gören de adam zanneder! Yazıklar olsun size

Nereden geliyor bu İsrail sevdası? Faşist Ümit yine faşistliğini yaptı
Dünya İran'dan sert tepki: Eylemleri Nazileri hatırlatıyor
Dünya

İran'dan sert tepki: Eylemleri Nazileri hatırlatıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-15 21:54:00 -
İran'dan sert tepki: Eylemleri Nazileri hatırlatıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in eylemlerinin Nazileri hatırlattığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Filistin'deki insani durumun ele alındığı ve Cumhurbaşkanı Reisi’nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve savaş suçlarının engellenmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

“Sivilleri fosfor bombaları ile hedef alarak savaş suçu işliyor"

Reisi, İsrail'in Gazze'de kadın ve çocukları hedef alarak savaş suçu işlediğini belirterek, "70 yıldır Filistinlileri hedef alan siyonist rejim bir kez daha tüm uluslararası anlaşmaları ihlal ederek kuşatma altında olan Gazze halkının suyunu, elektriğini ve yakıtını keserek en temel insani ihtiyaçların ulaşımını engelliyor. Sivilleri fosfor bombaları ile hedef alarak savaş suçu işliyor" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in eylemleri Nazileri hatırlatıyor"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgedeki gerilimi artırdığını belirten Reisi, "İsrail'in eylemleri Nazileri hatırlatıyor. Siyonist İsrail rejimi aldığı yenilgiyi telafi etmek adına savaş suçu işlemeye devam ediyor ve bu durum bölgedeki olayları büyütecektir. Acil bir şekilde İsrail, Gazze'de sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıları durdurmalıdır. Gazze halkının yerinden edilerek göçe zorlanmasının ne gerçeklik yanı var ne de uluslararası hukuka uygunluğu. Filistinli direniş grupları ve tüm dünya bu cinayetler karşısında duracaktır" dedi.

"Mazlum ve zalimin yeri değiştirilemez"

Batı'nın Filistinlileri zalim ve İsraillileri mazlum göstermeye çalıştığını vurgulayan Reisi, "Mazlum ve zalimin yeri değiştirilemez. Şu an tüm öncelik işgalci siyonist rejimin Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarının engellenmesidir. Uluslararası kurumlar ve Batılı ülkeler bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Gazze'de sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıların sona ermesi, kuşatmanın kaldırılması ve Gazze'ye yeniden su akışının, elektriğin ve temel ihtiyaçların sağlanması krizin bölgeye yayılmaması için gerekli atılacak adımlardır. Her saat ve dakika İsrail rejiminin cinayetlerinin durdurulması ve savaşın bölgeye yayılmaması için önemli" ifadelerini kullandı.

İran, İsrail'e sert çıktı! Büyük gözdağı: Bu savaş suçlarını durdurun diyerek açıklama geldi! O uyarı açıklaması
İran, İsrail'e sert çıktı! Büyük gözdağı: Bu savaş suçlarını durdurun diyerek açıklama geldi! O uyarı açıklaması

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran, İsrail'e sert çıktı! Büyük gözdağı: Bu savaş suçlarını durdurun diyerek açıklama geldi! O uyarı açıklaması

Bedava antikor: Yaş veya kuru yenilen, toprak altından fışkıran meyve! Ruslar peşine düştü
Bedava antikor: Yaş veya kuru yenilen, toprak altından fışkıran meyve! Ruslar peşine düştü

Kadın - Aile

Bedava antikor: Yaş veya kuru yenilen, toprak altından fışkıran meyve! Ruslar peşine düştü

İran destekli gruplara hava saldırısı
İran destekli gruplara hava saldırısı

Dünya

İran destekli gruplara hava saldırısı

İran, BM aracılığıyla İsrail'e resti çekti
İran, BM aracılığıyla İsrail'e resti çekti

Dünya

İran, BM aracılığıyla İsrail'e resti çekti

İran'dan getirildi sonuç harika
İran'dan getirildi sonuç harika

Tarım

İran'dan getirildi sonuç harika

Kuduz köpek gibi saldıran İsrail’den yeni alçaklık! Yedikleri son halt, az önce tüm dünyaya duyuruldu
Kuduz köpek gibi saldıran İsrail’den yeni alçaklık! Yedikleri son halt, az önce tüm dünyaya duyuruldu

Dünya

Kuduz köpek gibi saldıran İsrail’den yeni alçaklık! Yedikleri son halt, az önce tüm dünyaya duyuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'e operasyon mı başlatacaklar? 'Daha fazla seyirci kalamayız' sözleriyle dünyaya duyurdular
Dünya

İsrail'e operasyon mı başlatacaklar? 'Daha fazla seyirci kalamayız' sözleriyle dünyaya duyurdular

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze saldırıları ve kara operasyonuna ilişkin İsrail'in Gazze saldırılarını durd..
Putin'den tehdit! Bomba sözler: Bambaşka bir savaş ortaya çıkabilir! Açıklaması şaşırtıcı
Dünya

Putin'den tehdit! Bomba sözler: Bambaşka bir savaş ortaya çıkabilir! Açıklaması şaşırtıcı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den batı açıklaması: Batı’nın Rusya ile savaşmak istemesi halinde bunun "bambaşka bir savaş olacağını" s..
Laikçi Metin Akpınar’ın kızından tokat gibi sözler! “Her şeyi açıklayacağım” diyerek babasını bombaladı
Gündem

Laikçi Metin Akpınar’ın kızından tokat gibi sözler! “Her şeyi açıklayacağım” diyerek babasını bombaladı

Her fırsatta laikliği savunan ve 30 yıl önce gayri meşru ilişkiden çocukları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar’ın kızı, babasına çok sert sö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23