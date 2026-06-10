  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kapı önüne konulan vekillerden Kılıçdaroğlu’na ihraç tepkisi: Cahiller bizi böyle atamazsınız! CHP'li Tanju Özcan'ın maskesi düştü! Eski başkan hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı Genç kızları fuhuş bataklığına sürüklemek isteyen ahlaksız kadından iğrenç sözler! TikTok'ta yine ahlaksızlık Siyonistler daha cevap vermeden..! Önce Levent, şimdi de Müsavat İsrail’in imdadına koştu! Hava Üssü'nün vurulduğunu itiraf ettiler Bu defa saklayamadı Gül'den Netanyahu'ya tokat gibi sözler! "Diktatör arayan kendi aynasına baksın!" Saldırıya uğrayan muhabirimiz konuştu! Hem darp ediyorlar hem de dalga geçiyorlar Lütfi Savaş, mutlak butlan davasında attıkları yeni adımı açıkladı: Baktık Özgür Özel geri çekmiyor, biz de mecburen... AK Parti sözcüsünden Akit’e saldırıya tepki! Basın mensuplarına şiddete karşı yeni adım sinyali Uluslararası Af Örgütü’nden İsrail çıkışı Devlet güdümlü ilhak
Spor İran'dan şampiyona öncesi rest: Protesto olursa...
Spor

İran'dan şampiyona öncesi rest: Protesto olursa...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
İran'dan şampiyona öncesi rest: Protesto olursa...

İran Spor Bakanı Ahmed Dünyamali, Dünya Kupasının başlamasına saatler kala FIFA'ya uyarıda bulunarak Dünya Kupası'nda hükümet karşıtı protestolara veya gayriresmi sembollerin açılmasına izin vermeyeceklerini, aksi halde sahadan çekileceklerini belirtti.

Dünya Kupası heyecanı başlamak üzereyken İran cephesinden turnuvaya damga vuracak radikal bir çıkış geldi.

İran Spor Bakanı Ahmed Dünyamali, turnuva esnasında tribünlerde hükümet karşıtı protestolara veya gayriresmi sembollerin açılmasına izin vermeyeceklerini belirterek FIFA'yı uyardı.

''TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ SAHADAN ÇEKİLMEKLE YÜKÜMLÜ''

Milli takımın turnuvaya katılımına yönelik eleştirilerin ardından basına açıklamalarda bulunan Bakan Dünyamali, aldıkları kararı resmi olarak FIFA'ya ilettiklerini duyurdu.

Dünyamali, "FIFA’ya net bir mesaj verdik: İran’ın oynayacağı müsabakalarda tribünlerde resmi olmayan bayraklar (muhaliflerin kullandığı aslan ve güneş sembollü eski bayraklar) açılır ya da milli takımımız aleyhine tezahürat yapılırsa, teknik direktörümüz hiç düşünmeden maçı durdurmakla yükümlüdür" diyerek rest çekti. Grup aşamasındaki rakiplerinden Mısır ile yapacakları maça da değinen Bakan, stadyumda herhangi bir provokasyon veya huzursuzluk yaşanmayacağına dair kendilerine güvence verildiğini ekledi.

 

İRAN'IN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU KRİZLERLE BAŞLADI

Turnuva öncesi hazırlık sürecinde İran cephesinde organizasyon ve vize krizleri baş gösterdi. İran Futbol Federasyonu, turnuvanın başlamasına sayılı günler kala kendilerine ayrılan taraftar bilet kontenjanının iptal edildiğini duyurdu. Bu karar, seyahat planlarını aylar öncesinden yapan binlerce İranlı taraftarın tribün hakkını elinden aldı.Diğer yandan hazırlık kampını Meksika'nın Tijuana kentinde sürdüren İran Milli Takımı'na yönelik ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan da kısıtlama geldi. Alınan karara göre, İranlı futbolcular ve teknik heyet, her karşılaşmadan yalnızca bir gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapabilecek.

MAÇ FİKSTÜRÜ

G Grubu'nda yer alan İran, turnuvadaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. Ardından 21 Haziran'da yine aynı stadyumda Belçika ile karşılaşacak olan İran, grubun son maçında ise 26 Haziran'da Seattle'da Mısır karşısına çıkacak.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Dünya Kupası açıklaması
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Dünya Kupası açıklaması

Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Dünya Kupası açıklaması

Ronaldo, Dünya Kupası'nda forma giyecek mi? Portekiz'in kadrosu açıklandı
Ronaldo, Dünya Kupası'nda forma giyecek mi? Portekiz'in kadrosu açıklandı

Spor

Ronaldo, Dünya Kupası'nda forma giyecek mi? Portekiz'in kadrosu açıklandı

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak! Mexico City'de Osmanlı izi
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak! Mexico City'de Osmanlı izi

Spor

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak! Mexico City'de Osmanlı izi

FIFA'nın kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu! Batı'ya serbest Müslüman'a yasak
FIFA'nın kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu! Batı'ya serbest Müslüman'a yasak

Spor

FIFA'nın kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu! Batı'ya serbest Müslüman'a yasak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23