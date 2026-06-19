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Dünya İran'dan rahat durmayan İsrail'e gözdağı
Dünya

İran'dan rahat durmayan İsrail'e gözdağı

Yeniakit Publisher
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İran'dan rahat durmayan İsrail'e gözdağı

İran, rahat durmayan terör devleti İsrail'e gözdağı verdi. Tahran yönetimi, ,İsrail’in Lübnan’a saldırılarını kınarken bu saldırıların ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

İran, İsrail’in Lübnan’ın çeşitli bölgelerine düzenlediği ve birçok insanın hayatını kaybettiği saldırıları kınadı ve bunun ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail’in Lübnan’ın çeşitli bölgelerine düzenlediği ve birçok insanın hayatını kaybettiği saldırıları kınadıklarını belirten Bekayi, bu saldırıların ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

 

İsrail’in savaş kışkırtıcılığı yaptığını ve Lübnan’a yönelik saldırılarda ABD’nin doğrudan sorumlu olduğunu söyleyen Bekayi, İran'ın Lübnan’ın çıkarlarının korunması noktasında gerekli tedbirleri alacağını dile getirdi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bir mesajını alıntılayarak, "Bu bir soykırım taraftarının öfkesi değil, İsrail rejiminin Ulusal Güvenlik Bakanı’nın kamuya açık paylaşımıdır. Merkezi Tel Aviv'de bulunan bu soykırımcı ölüm kültü, tüm insanlık için bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

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