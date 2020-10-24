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Aktüel İran'dan Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek
Aktüel

İran'dan Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:34:13 -
İran'dan Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek

ANKARA (AA) - İran, Libyalı taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin kalıcı olmasını ve tarafların taahhütlerini yerine getirmesini ümit ettiklerini belirtti.

Hatipzade, ülkesinin Libya krizinde askeri çözüme karşı olduğunu vurgulayarak, çözüme siyaset ve diyalog yoluyla ulaşılması gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, dün Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını ve ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

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