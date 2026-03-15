İran’dan Kuveyt Havalimanı’na İHA baskını: Radarlar hedef alındı!

Körfez bölgesinde gerilim, İran’ın Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nı hedef almasıyla yeni bir boyuta taşındı.

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, akşam saatlerinde havalimanı sahasına giren çok sayıda İHA, stratejik öneme sahip radar sistemlerine saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, krizin başından bu yana uygulanan acil durum protokolleri sayesinde havacılık güvenliğinin sağlandığı ve krizin derinleşmeden kontrol altına alındığı vurgulandı.

KUVEYT’TEKİ ABD ASKERİ VARLIĞI AĞIR DARBE ALMIŞTI

Bu son saldırı, Kuveyt’in savaşın başlangıcından beri yaşadığı ilk feci olay değil.

Çatışmaların ilk günlerinde İran’ın Kuveyt’teki ABD askeri üslerine düzenlediği saldırılarda 6 ABD askerinin öldüğü, onlarca askerin ise ağır yaralandığı biliniyor.

CBS News’ün haberine göre, beyin travması ve ağır yanıklar nedeniyle Almanya’daki Landstuhl Bölge Tıp Merkezi’nde tedavi gören Amerikan askeri sayısı 20’ye ulaşırken, bölgeye 100’den fazla ek sağlık personeli sevk edildi.

Ayrıca, 4 Mart tarihinde ABD-İsrail’in İran operasyonları kapsamında görev yapan 3 Amerikan F-15 savaş uçağının, Kuveyt’e ait bir uçak tarafından “yanlışlıkla” düşürülmesi bölgedeki diplomatik ve askeri dengeleri sarsmaya devam ediyor.