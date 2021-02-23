İran'dan kriz çıkaracak adım! Kardeş ülkede saldırı düzenlendi

Pakistan sınırındaki bölgede İran güçlerinin açtığı ateş sonucu Beluç tüccarlardan 10 kişinin öldüğü öne sürüldü.



İran sınır kuvvetlerinin Pakistan sınırı yakınındaki bölgede yakıt ticareti ile geçimini sağlayan Beluç tüccarlara açtığı ateşte en az 10 kişinin öldüğü, birden fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yerel basından elde edinilen bilgilere göre, Pakistan'a bağlı Panjgur bölgesi yakınlarında yaşanan olayda İran sınır kuvvetlerinin Beluç tüccarlara neden ateş açtığı bilinmiyor. Kaynaklar, İran güçlerinin ayrım gözetmeksizin tüccarların üzerine ateş açtığı kaydedildi.

Olayla ilgili aktarılan görüntülerde, ilk başta birkaç el silah sesinin duyulduğu, daha sonrasında silah seslerinin sıklaştığı anlaşılıyor.



Yakıt ticareti bölgede riskli iş grupları içinde gösteriliyor. Ancak yaygın olan işsizlik, ve ekonomik kriz birçok Pakistan asıllı Beluçu bölgede yakıt ticareti yapmaya sevk ediyor.

Bölgede binlerce kişi İran-Pakistan sınır bölgesinde yaptığı yakıt ticaretiyle geçimini sağlıyor. Bölgede bu işle uğraşan birçok kişi hem Pakistan hem de İran güçleri tarafından taciz ateşlerine maruz kalabiliyor.

Konuyla ilgili Pakistan'dan bir açıklama gelmesi bekleniyor.