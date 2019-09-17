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İran'dan kritik "nükleer anlaşma" görüşmesi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, nükleer anlaşma konusunda bir görüşme yaptı.

17 Eylül 2019 Salı 19:32
İran'dan kritik "nükleer anlaşma" görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın telefon görüşmesinde nükleer anlaşmayı ele aldıkları belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanları Zarif ile Raab bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, bakanların, ikili ilişkiler, nükleer anlaşmanın uygulanması, iki ülke arasındaki konsolosluk meseleleri, bölgedeki gelişmeler ve Yemen'deki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 19:32
  1. Muhammed Cevad Zarif
  2. Dominic Raab

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