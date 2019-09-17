İran'dan kritik "nükleer anlaşma" görüşmesi İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, nükleer anlaşma konusunda bir görüşme yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın telefon görüşmesinde nükleer anlaşmayı ele aldıkları belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanları Zarif ile Raab bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamada, bakanların, ikili ilişkiler, nükleer anlaşmanın uygulanması, iki ülke arasındaki konsolosluk meseleleri, bölgedeki gelişmeler ve Yemen'deki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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