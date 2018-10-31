İran'dan kritik açıklama! 'Çin ve Rusya, İran'ı, ABD'ye karşı pazarlık kozu olarak görüyor'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Rusya ve Çin'in İran'ı ABD'ye karşı pazarlık meselesi olarak gördüğünü söyledi.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Felahetpişe, Rusya ve Çin'i, ülkesini Washington'a karşı pazarlık kozu olarak kullanmakla suçladı.

"Rusya ve Çin pazarlık kozu olarak gördü"

ABD'nin ülkesine yönelik tek taraflı yaptırımları karşısında bu ülkelerin tutumunu eleştiren Felahetpişe, "Rusya ve Çin, İran'ı ABD'ye karşı pazarlık kozu olarak gördü. ABD'nin yaptırımları yaklaşırken bu ülkeler genel olarak Washington'a yeşil ışık yakarak İran'dan petrol sevkiyatlarını en aza indirdiler." dedi.

Avrupa ülkelerinin ise Rusya ve Çin'in aksine İran'la ikili ilişkilerinde daha olumlu yaklaşım gösterdiğini söyleyen Felahetpişe, "Avrupa ülkeleri, bölgedeki istikrarsızlığın kendi sınırlarına kadar ulaştığını gördü ve şu anda bu ihtimalin olduğunu da biliyor." diye konuştu.

Felahetpişe, bu nedenlerle Avrupa'nın İran'la iş birliği konusundaki kararlılığını kanıtladığını ancak bu kararlılığı uygulama noktasındaki yeteneğinin sorgulandığını sözlerine ekledi.