İran'dan Kızıldeniz açıklaması! 'Bizim sorumluluğumuz yok'

ABD ve İngiltere’nin, Kızıldeniz’de Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından ticari gemilere düzenlenen füze ve dron saldırılarından İran’ı sorumlu tuttuğu açıklamalarının ardından İran’dan tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılara karıştığı yönündeki suçlamalarını reddederek, saldırılarla hiçbir ilgilerinin olmadığını söyledi.

Kenani, “Daha önce de açıkça belirttiğimiz gibi bölgedeki direniş grupları, çocuk öldüren Siyonist rejimin savaş suçları ve soykırımlarıyla yüzleşmek ve bunlara karşılık vermek için İran İslam Cumhuriyeti'nden emir almıyor. Aksine bu gruplar kendi ilke ve öncelikleri ile ülkelerinin ve halklarının çıkarları doğrultusunda karar verip, hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Kenani, İran’a yönelik tüm suçlamaların amacının hedef şaşırtmak olduğunu belirterek, “Bu iddialar belirli siyasi amaçlarla ortaya atılıyor ve İngiliz yetkililerin bölgenin gerçeklerini tersine çevirme çabalarına işaret ediyor. Tüm bunlar aynı zamanda İngiliz yetkililerinin çocuk öldüren Siyonist rejim de dahil olmak üzere üçüncü taraflardan etkilendiklerini gösteriyor” dedi.